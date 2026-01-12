Зеленський і глава МЗС Норвегії обговорили енергетику, ППО та шлях до миру

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Еспеном Бартом Ейде, під час якої сторони зосередилися на безпекових викликах, енергетичній ситуації та подальшій військовій співпраці.

Глава держави подякував Норвегії та прем’єр-міністру Йонасу Гару Стере за послідовну підтримку України з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, а також за активну участь країни в Коаліції охочих.

Окремою темою переговорів стала енергетика. Президент поінформував про щоденні російські удари по цивільній інфраструктурі, насамперед по енергетичних об’єктах, і наголосив на критичній важливості міжнародної підтримки в умовах постійних атак.

Володимир Зеленський подякував норвезькій стороні за масштабну допомогу, зокрема за військову підтримку та енергетичні проєкти. За його словами, лише цього року Норвегія спрямувала близько 7 мільярдів доларів на оборонні потреби України, а також ухвалила нове рішення про додаткову допомогу на суму 400 мільйонів доларів.

Під час зустрічі значну увагу приділили дипломатичним зусиллям для досягнення справедливого та стійкого миру. Президент наголосив, що схвалення Паризької декларації є сильним політичним сигналом підтримки України та готовності партнерів працювати над реальними гарантіями безпеки.

Сторони також обговорили участь Норвегії в ініціативі PURL, яка дозволяє закуповувати ракети для систем протиповітряної оборони, зокрема NASAMS, і наголосили на необхідності подальшого розвитку цього механізму.

Крім того, йшлося про перспективи спільного виробництва озброєння та розширення співпраці у військово-промисловій сфері, що має посилити обороноздатність України в довгостроковій перспективі.