        Морози до -20°: прогноз погоди в Україні на 13 січня

        Віктор Алєксєєв
        12 Січня 2026 21:59
        Ранок у Черкасах / Фото з Facebook Борщ Олексій

        За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 13 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень можливий невеликий сніг. У західних областях вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, на дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця.

        Вітер переважно західний та південно-західний, швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15–20° морозу, вдень 8–13° морозу. На півдні, південному сході країни та на Закарпатті вночі очікується 9–14° морозу, вдень 3–8° морозу. В Криму вночі прогнозують 2–7° морозу, вдень близько 0°.

        У Київській області та в Києві 13 січня також буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер західний, 5–10 м/с. По області температура вночі знизиться до 15–20° морозу, вдень становитиме 8–13° морозу. У столиці вночі очікується 15–17° морозу, вдень 10–12° морозу.

