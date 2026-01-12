Морози до -20°: прогноз погоди в Україні на 13 січня

За даними Укргідрометцентру, у вівторок, 13 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Опадів не прогнозують, лише в Карпатах і на Закарпатті вдень можливий невеликий сніг. У західних областях вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, на дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця.

Вітер переважно західний та південно-західний, швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 15–20° морозу, вдень 8–13° морозу. На півдні, південному сході країни та на Закарпатті вночі очікується 9–14° морозу, вдень 3–8° морозу. В Криму вночі прогнозують 2–7° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області та в Києві 13 січня також буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями можлива ожеледиця. Вітер західний, 5–10 м/с. По області температура вночі знизиться до 15–20° морозу, вдень становитиме 8–13° морозу. У столиці вночі очікується 15–17° морозу, вдень 10–12° морозу.

