Нетаньягу заарештують, якщо він приїде до Польщі

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що якщо прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу приїде до Польщі, він буде заарештований відповідно до зобов’язань країни перед Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Коментарі Бартошевського прозвучали в розмові з польською економічною та юридичною газетою Rzeczpospolita щодо підготовки до 80-ї річниці визволення Освенцима, яка має відбутися 27 січня цього року, пише The Jerusalem Post.

У листопаді Нетаньяху разом з колишнім міністром оборони Йоавом Галланом був звинувачений МКС у скоєнні низки злочинів. Держави, які підписали Римський статут, юридично зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт.