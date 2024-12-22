Політика

Нетаньягу заарештують, якщо він приїде до Польщі
22 Грудня 2024 16:06
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ізраїль, мус, польща
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху перед Освенцимом / Фото The Jerusalem Post

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що якщо прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу приїде до Польщі, він буде заарештований відповідно до зобов’язань країни перед Міжнародним кримінальним судом (МКС).

Коментарі Бартошевського прозвучали в розмові з польською економічною та юридичною газетою Rzeczpospolita щодо підготовки до 80-ї річниці визволення Освенцима, яка має відбутися 27 січня цього року, пише The Jerusalem Post.

У листопаді Нетаньяху разом з колишнім міністром оборони Йоавом Галланом був звинувачений МКС у скоєнні низки злочинів. Держави, які підписали Римський статут, юридично зобов’язані виконувати ордери МКС на арешт.


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