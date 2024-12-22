Політика

Антиукраїнська риторика у Польщі: червоно-чорний прапор став приводом для скандалу
22 Грудня 2024 16:31
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польща, україна
Червоно-чорний прапор на польському БТР / Скріншот відео

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш днями висловив публічне обурення через використання українськими військовими червоно-чорного прапора на польських БТР «Росомаха» у складі ЗСУ. У своєму зверненні він акцентував увагу на історичних суперечностях між двома країнами, що, на думку аналітиків, лише посилює антипатію до України серед польського суспільства.

Роман Пономаренко, воєнний історик і аналітик, розкритикував такі заяви польського міністра, зазначивши, що це може бути спробою здобути дешеву популярність. При цьому польського урядовця, схоже, зовсім не цікавить, що саме ця техніка використовується для стримування російської агресії, зокрема для захисту польського кордону.

Пономаренко порівняв ситуацію з позицією Вінстона Черчилля під час Другої світової війни. Тоді Велика Британія поставляла військову техніку Радянському Союзу, і британські лідери не висловлювали публічного невдоволення через використання радянської символіки на ній, розуміючи значення Червоної армії для антигітлерівської коаліції.

Аналітик також зазначив, що така поведінка польських політиків може свідчити про бажання бачити Україну слабкою, залежною державою, яка стане ринком для польських товарів і джерелом дешевої робочої сили. Теоретична поразка України у війні, за словами Пономаренка, сприймається в Польщі не як загроза власній безпеці, а як спосіб усунути потенційного конкурента за регіональне лідерство.


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