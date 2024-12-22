Суспільство

У Туреччині гелікоптер врізався в лікарню: четверо загиблих

22 Грудня 2024 17:11
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авіакатастрофа, туреччина
Криміналісти оглядають уламки гелікоптера швидкої після аварії в Туреччині / Фото: Reuters

У неділю, 22 грудня, у турецькому місті Мугла гелікоптер з медиками на борту врізався в будівлю лікарні. Внаслідок авіатрощі загинули четверо людей.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Як повідомили в міністерстві охорони здоров’я Туреччини, вертоліт злітав з навчально-дослідницької лікарні у місті Мугла, на борту перебували два пілоти, лікар і ще один медичний працівник.  

Спочатку гелікоптер врізався в будівлю лікарні на рівні четвертого поверху, а потім впав на землю. Аварія сталася під час сильного туману, причини з’ясовуються.

Кадри з місця події показують уламки літака, розкидані по всій території біля будівлі лікарні, а також кілька машин швидкої допомоги та аварійних бригад на місці події.

Місце авіатрощі в Туреччині / Фото: Reuters

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