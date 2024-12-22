Жіночий масстарт закрив третій етап Кубка світу з біатлону-2024/25

У французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан завершився третій етап Кубка світу з біатлону. Останньою гонкою став жіночий масстарт, в якому Україну представляла лише Юлія Джима. Вона фінішувала 18-ю.

Ще одна українка, Христина Дмитренко, відібралася до масстарту, але не змогла взяти участь через хворобу.

Перемогу здобула німкеня Селіна Гротіан – це її перший тріумф в особистих гонках Кубка світу. Друге місце посіла її співвітчизниця Франциска Пройс. Боротьба за “бронзу” завершилася драматично: на фініші третє місце виборола словачка Пауліна Батовська-Фіалкова.

Раніше цього дня відбувся чоловічий масстарт, де двоє українців завершили гонку у топ-20.

Змагання Кубка світу з біатлону 2024 року завершено. Наступний, четвертий етап сезону відбудеться в німецькому Обергофі з 9 до 12 січня 2025 року.