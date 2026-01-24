Україна фінішувала п’ятою в синглміксті Кубка світу з біатлону в Новому Месті

Збірна України з біатлону посіла п’яте місце в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу в Новому Месті. У гонці країну представляли Олена Городна та Віталій Мандзин.

Перша гонка другого змагального дня етапу Кубка світу з біатлону в Новому Месті відбулася у форматі синглміксту. Для Олени Городної та Віталія Мандзина це був перший старт в одиночній змішаній естафеті в нинішньому сезоні.

Городна розпочала гонку для України та використала по одному додатковому патрону на двох вогневих рубежах, продемонструвавши найвищу швидкострільність серед усіх учасниць — 53,2 секунди. Мандзин чисто відпрацював першу стрільбу лежачи, а на стійці скористався двома додатковими патронами та передав естафету на другій позиції.

На третьому етапі Городна не заходила на штрафні кола, однак використала чотири додаткові патрони, зокрема три — на стійці. Вона передала естафету Мандзину п’ятою з відставанням 27,9 секунди.

На заключному етапі Мандзин припустився двох хиб на стрільбі лежачи та ще двох — на стійці, що коштувало українській команді позиції перед збірною Швейцарії. Українець фінішував шостим, однак після дискваліфікації збірної Німеччини Україна піднялася на п’яте місце.

Підсумкова п’ятірка гонки виглядає так: Фінляндія (0+8) — 34:59.8, Франція (0+6) +11.3, Норвегія (0+8) +16.7, Швейцарія (0+10) +35.7, Україна (0+12) +35.9.