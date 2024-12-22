Суспільство

У Львові прооперували далекобійника, який півтора року жив із механічним серцем

22 Грудня 2024 14:11
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лікарня, Львів
Пацієнт Роман після трансплантації серця / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Кардіохірурги Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова провели успішну пересадку донорського серця 37-річному Роману з Івано-Франківська. До цього чоловік півтора року жив із механічним серцем.

Про це повідомили в Першому медичному об’єднанні Львова.

Роман працював далекобійником. У травні минулого року під час рейсу в Італії йому раптово стало зле.

“Спочатку це було схоже на печію, почалась задишка, загальний стан поступово погіршувався. Одного дня за кермом стало зовсім погано”, – розповів Роман.

Медики Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова / Фото: Перше медичне об’єднання Львова

Лікарі в Бергамо діагностували у чоловіка гострий інфаркт та кардіогенний шок – стан, за якого серце не може нормально виконувати свої функції. Італійські медики провели низку втручань, зокрема встановили апарат механічної підтримки лівого шлуночка серця (LVAD). Цей пристрій забезпечує тимчасову підтримку роботи серця до пересадки донорського органу.

Після стабілізації стану пацієнта італійські лікарі зв’язалися з кардіохірургами зі Львова.

“Наш реанімобіль вирушив до Італії, щоб транспортувати Романа в Україну, поставити його в лист очікування на донорське серце та продовжити лікування”, – пояснив керівник Центру серця та судин Лікарні Святого Пантелеймона Роман Домашич.

Трансплантологи під час операції / Фото: Перше медичне об’єднання Львова

В Україні Роман чекав на трансплантацію рік. 5 грудня з’явився донор і наступного дня відбулася операція. За словами лікарів, трансплантація була технічно складною.

“Серце пацієнта було багаторазово опероване, утворилися спайки, а механічний мотор потрібно було делікатно вилучити. Операція пройшла успішно”, – зазначає кардіохірург Богдан Гель.

Нині Роман вже готується до виписки.

Команда лікарів Центру трансплантології Першого медоб’єднання Львова разом із пацієнтом / Фото: Перше медичне об’єднання Львова

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