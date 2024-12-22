Спорт

Кубок світу з біатлону: Підручний фінішував 12-м у масстарті, перемогу здобув Тар’єй Бьо
22 Грудня 2024 14:28
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Переможець масстарту у Ансі-Ле-Гран-Борнан норвежець Тар'єй Бьо / Фото IBU

У неділю, 22 грудня, у французькому Ансі-Ле-Гран-Борнан продовжився третій етап Кубка світу з біатлону сезону 2024/25. Чоловіки змагалися у масстарті, де Україну представляли Віталій Мандзин і Дмитро Підручний.

Антон Дудченко, який також мав брати участь у гонці, був змушений пропустити її через застуду.

Дмитро Підручний показав найкращий результат серед українців, посівши 12-те місце. Віталій Мандзин завершив гонку на 19-й позиції.

Перемогу в масстарті здобув норвежець Тар’єй Бьо. Срібним призером став німець Данило Ритмюллер, а бронзу виборов ще один представник Норвегії — Йоганнес Бьо.

Сьогодні етап в Ансі завершиться жіночим масстартом, старт якого запланований на 15:45 за київським часом. Це буде остання гонка Кубка світу у 2024 році.

Наступний, четвертий етап змагань відбудеться після різдвяно-новорічної паузи у німецькому Обергофі з 9 по 12 січня 2025 року.


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