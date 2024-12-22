Ситуація на фронті: за добу відбулося 117 бойових зіткнень

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії російських військ, завдаючи їм значних втрат у живій силі та техніці. За інформацією Генштабу, з початку доби станом на 16:00 зафіксовано 117 бойових зіткнень.
Обстріли прикордонних районів
Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти з території РФ. Під ворожий вогонь потрапили:
- Хрінівка, Біла Береза, Винторівка, Чуйківка, Братениця – артобстріли;
- Баранівка – атака з РСЗВ.
Основні напрямки бойових дій
- Харківський напрямок: Відбулося 5 бойових зіткнень біля Гоптівки, Глибокого, Високої Яруги та Стариці. Одна атака ще триває.
- Куп’янський напрямок: Ворог штурмував позиції неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки та Нової Кристинівки. Одне зіткнення триває.
- Лиманський напрямок: Окупанти провели 23 атаки, зокрема біля Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки та Серебрянки. 16 атак залишаються незавершеними.
- Сіверський напрямок: Росіяни атакували 4 рази в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Три бої досі тривають.
- Краматорський напрямок: Відбито 2 атаки поблизу Часового Яру та Ступочок. Триває ще одне зіткнення.
- Торецький напрямок: 4 атаки неподалік Торецька та Дружби, дві з них тривають.
- Покровський напрямок: Зафіксовано 17 штурмових дій у районах Новоукраїнки, Нововасилівки, Покровська та інших населених пунктів. Відбито 13 атак, 4 бої тривають.
- Курахівський напрямок: 9 атак біля Сонцівки, Старих Тернів та Курахового. 5 зіткнень тривають.
- Времівський напрямок: 23 атаки ворога в районах Времівки, Новосілки, Благодатного та інших населених пунктів. 7 боїв продовжуються.
- Оріхівський напрямок: Один штурм у напрямку Новоандріївки.
- Придніпровський напрямок: Відбито одну атаку противника.
Загальна ситуація
На інших напрямках фронту суттєвих змін не зафіксовано. В операційній зоні на Курщині відбито 10 атак ворога, ще 11 тривають. Загарбники здійснили близько 300 обстрілів.