Ситуація на фронті: за добу відбулося 117 бойових зіткнень

Українські захисники продовжують стримувати наступальні дії російських військ, завдаючи їм значних втрат у живій силі та техніці. За інформацією Генштабу, з початку доби станом на 16:00 зафіксовано 117 бойових зіткнень.

Обстріли прикордонних районів

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти з території РФ. Під ворожий вогонь потрапили:

Хрінівка, Біла Береза, Винторівка, Чуйківка, Братениця – артобстріли;

– артобстріли; Баранівка – атака з РСЗВ.

Основні напрямки бойових дій

Харківський напрямок : Відбулося 5 бойових зіткнень біля Гоптівки, Глибокого, Високої Яруги та Стариці. Одна атака ще триває.

: Відбулося 5 бойових зіткнень біля Гоптівки, Глибокого, Високої Яруги та Стариці. Одна атака ще триває. Куп’янський напрямок : Ворог штурмував позиції неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки та Нової Кристинівки. Одне зіткнення триває.

: Ворог штурмував позиції неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки та Нової Кристинівки. Одне зіткнення триває. Лиманський напрямок : Окупанти провели 23 атаки, зокрема біля Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки та Серебрянки. 16 атак залишаються незавершеними.

: Окупанти провели 23 атаки, зокрема біля Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки та Серебрянки. 16 атак залишаються незавершеними. Сіверський напрямок : Росіяни атакували 4 рази в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Три бої досі тривають.

: Росіяни атакували 4 рази в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Виїмки. Три бої досі тривають. Краматорський напрямок : Відбито 2 атаки поблизу Часового Яру та Ступочок. Триває ще одне зіткнення.

: Відбито 2 атаки поблизу Часового Яру та Ступочок. Триває ще одне зіткнення. Торецький напрямок : 4 атаки неподалік Торецька та Дружби, дві з них тривають.

: 4 атаки неподалік Торецька та Дружби, дві з них тривають. Покровський напрямок : Зафіксовано 17 штурмових дій у районах Новоукраїнки, Нововасилівки, Покровська та інших населених пунктів. Відбито 13 атак, 4 бої тривають.

: Зафіксовано 17 штурмових дій у районах Новоукраїнки, Нововасилівки, Покровська та інших населених пунктів. Відбито 13 атак, 4 бої тривають. Курахівський напрямок : 9 атак біля Сонцівки, Старих Тернів та Курахового. 5 зіткнень тривають.

: 9 атак біля Сонцівки, Старих Тернів та Курахового. 5 зіткнень тривають. Времівський напрямок : 23 атаки ворога в районах Времівки, Новосілки, Благодатного та інших населених пунктів. 7 боїв продовжуються.

: 23 атаки ворога в районах Времівки, Новосілки, Благодатного та інших населених пунктів. 7 боїв продовжуються. Оріхівський напрямок : Один штурм у напрямку Новоандріївки.

: Один штурм у напрямку Новоандріївки. Придніпровський напрямок: Відбито одну атаку противника.

Загальна ситуація

На інших напрямках фронту суттєвих змін не зафіксовано. В операційній зоні на Курщині відбито 10 атак ворога, ще 11 тривають. Загарбники здійснили близько 300 обстрілів.