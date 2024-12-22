Роберт Фіцо відвідав Москву і провів переговори з Путіним

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прибув до Москви, де зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним. Про візит повідомили кремлівські пропагандисти і сам Фіцо, опублікувавши коротке відео в Telegram.

Фіцо раніше заявляв про можливість візиту в Росію для обговорення поставок російського газу на тлі планів України припинити його транзит із 1 січня. Кремль офіційно не анонсував зустрічі. Однак прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що візит було погоджено за кілька днів до його проведення. За його словами, переговори відбуваються у форматі «один на один». Точні теми обговорення Пєсков не уточнив, припустивши, що однією з них стане газове питання, передає Радіо Свобода.

Візит Роберта Фіцо став першим випадком приїзду глави уряду Словаччини до Москви після початку повномасштабної російської агресії проти України. З лютого 2022 року західні лідери вкрай рідко відвідують Росію. Серед винятків – канцлер Австрії та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є політичним союзником Фіцо.