Суспільство

З 2025 року зросте грошове забезпечення курсантів військових вишів
22 Грудня 2024 19:50
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Сергій Мельник (ліворуч) у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного / Фото Міноборони

З наступного року курсанти українських військових закладів вищої освіти матимуть суттєве збільшення грошового забезпечення. Про це заявив заступник міністра оборони України Сергій Мельник під час робочої зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львові.

За його словами, з березня 2025 року курсанти 1-2 курсів отримуватимуть виплати на рівні мінімальної заробітної плати, яка наразі становить 8 тисяч гривень. У свою чергу, курсанти 3-4 курсів, прирівняні до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень.

«Покращення грошового забезпечення курсантів – це важливий крок для підтримки молодих військових, і ці виплати надалі підвищуватимуться відповідно до коефіцієнтів», – зазначив Сергій Мельник.

Зустріч із курсантами пройшла у форматі відкритого діалогу, повідомили в Міноборони. Заступник міністра запевнив, що оборонне відомство продовжить працювати над покращенням умов навчання та служби. Він також пообіцяв проводити регулярні відкриті зустрічі з курсантами усіх військових вишів України.


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