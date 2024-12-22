Знищений обстрілом вітраж костелу в Києві відновлять за автентичними кресленнями

Миколаївський костел у Києві, пошкоджений ракетним ударом 20 грудня, відновлюватимуть на основі автентичних креслень і записів у паспорті реставрації об’єкта.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Вітражі центральної композиції, які зазнали руйнацій, виготовлятимуть із сучасних матеріалів, що дозволить максимально відтворити задум авторів споруди 1899–1909 років.

У Міністерстві культури зазначають, що під час реставраційних робіт 1979–1981 років при радянській владі костел адаптували для концертної діяльності. Через це замінили низку конструктивних і декоративних елементів, зокрема й центральний вітраж, який отримав спрощений вигляд.

Сьогодні головне завдання реставраторів – повернути споруді її історичну автентичність і велич. У Мінкульті запевняють, що “відновлення враховуватиме сучасні виклики, але залишиться вірним оригінальному задуму архітекторів кінця XIX століття”.

Миколаївський костел у Києві / Фото: КМВА

Нагадаємо, пам’ятку архітектури національного значення, костел Святого Миколая у Києві, було пошкоджено під час російського ракетного обстрілу Києва 20 грудня. За словами настоятеля храму, отця Павла Вишковського, у результаті удару повилітали шибки в вежах храму та пошкоджені вітражі. Також постраждало велике кругле вікно над входом (“роза”), характерне для готичних храмів. Проте ліпнина залишилася неушкодженою.