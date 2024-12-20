В результаті ракетного удару по Києву постраждав костел Святого Миколая

Під час російського ракетного обстрілу Києва в п’ятницю, 20 грудня, було пошкоджено костел Святого Миколая, пам’ятку архітектури національного значення.

Про це пише УП.

За словами настоятеля храму, отця Павла Вишковського, у результаті удару повилітали шибки в вежах храму та пошкоджені вітражі. “Роза” — велике кругле вікно над входом, характерне для готичних храмів, також постраждала. Проте ліпнина залишилася неушкодженою.

Віряни вже зібралися в костелі, готові до прибирання наслідків обстрілу, але чекають на комісію від Міністерства культури, яка має зафіксувати всі пошкодження. Як зазначив отець Павло, представник Будинку органної музики, що є балансоутримувачем будівлі, попередив, що до приїзду комісії нічого не можна чіпати.

“Ми чекаємо на комісію від Мінкульту, поки що їх немає. Нам треба закрити хоча б вікна, бо холоди, але поки мусимо чекати”, — додав настоятель храму.