Кримінал

В результаті ракетного удару по Києву постраждав костел Святого Миколая
20 Грудня 2024 11:37
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київ, ракетний удар
Костел / КМВА

Під час російського ракетного обстрілу Києва в п’ятницю, 20 грудня, було пошкоджено костел Святого Миколая, пам’ятку архітектури національного значення.

Про це пише УП.

За словами настоятеля храму, отця Павла Вишковського, у результаті удару повилітали шибки в вежах храму та пошкоджені вітражі. “Роза” — велике кругле вікно над входом, характерне для готичних храмів, також постраждала. Проте ліпнина залишилася неушкодженою.

Віряни вже зібралися в костелі, готові до прибирання наслідків обстрілу, але чекають на комісію від Міністерства культури, яка має зафіксувати всі пошкодження. Як зазначив отець Павло, представник Будинку органної музики, що є балансоутримувачем будівлі, попередив, що до приїзду комісії нічого не можна чіпати.

“Ми чекаємо на комісію від Мінкульту, поки що їх немає. Нам треба закрити хоча б вікна, бо холоди, але поки мусимо чекати”, — додав настоятель храму.


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