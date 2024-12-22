Розстріл військовополонених на Времівському напрямку: розпочато розслідування

На Времівському напрямку у Волноваському районі російські військові скоїли черговий воєнний злочин, розстрілявши чотирьох військовополонених Збройних сил України.

За даними Донецької обласної прокуратури, 22 грудня 2024 року в Telegram-каналі з’явилася інформація про злочин. Під час артилерійського обстрілу четверо українських захисників укрилися в приватному будинку. Після оточення окупантами вони вийшли із будівлі й потрапили в полон.

Двох полонених залишили лежати на землі, ще двох вивели на дорогу. Згодом усіх чотирьох цинічно розстріляли. Цей злочин є грубим порушенням Женевських конвенцій.

Досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України), здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для встановлення усіх обставин злочину та причетних осіб.