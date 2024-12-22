Росіяни стратили українських військовополонених: реакція омбудсмана

Військові 110 ОМБр ім. генерал-хорунжого Марка Безручка оприлюднили кадри розстрілу полонених. На воєнний злочин відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Про це Дмитро Лубінець написав в Telegram.

Камера зафіксувала, як російські солдати під час конвоювання розстріляли пʼятьох українських полонених захисників.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини повідомив про цей черговий воєнний злочин Організацію об’єднаних націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

“Російські воєнні злочинці, які розстрілюють українських військовополонених, мають постати перед міжнародним трибуналом і понести найсуворіше покарання, передбачене законом”, – написав Лубінець.