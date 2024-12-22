Суспільство

Все більше американців виступають за швидке завершення війни в Україні
22 Грудня 2024 20:51
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війна, опитування
Ілюстративне фото / Колаж Gallup

Gallup вшосте з початку повномасштабного вторгнення Росії до України опитав американців про їхнє ставлення до позиції США у війні Росії проти України. Опитування, проведене на початку грудня, вперше показало, що менше половини американців (48%) підтримують те, щоб США допомогли Україні повернути втрачену територію.

За швидке завершення війни виступила половина опитаних і цей показник зростав послідовно з 33% в серпні 2022 року.

Таким чином, американці практично порівну поділені в питанні того, чи мають США допомогти Україні повернути територію втрачену під час війни, та чи має війна завершитись швидко, йдеться в звіті Gallup. В попередніх опитуваннях більшість опитаних американців виступали за боротьбу до повної перемоги, йдеться в повідомленні.

Різниця в поглядах між представниками основних політичних партій у США є вагомою. Республіканці здебільшого підтримують швидке завершення війни і в останньому опитуванні цей показник зріс на 20 відсоткових пунктів до 74%.

Представники Демократичної партії загалом виступають за продовження поточного рівня підтримки Україні, але в останньому опитуванні рівень підтримки швидкого завершення війни зріс серед демократів на 9 в.п. до 30%.

68% опитаних американців вважають, що ані Росія, ані Україна не перемагають у війні. Цей показник знаходиться на подібному рівні серед представників обох основних політичних партій у США, як і серед незалежних виборців.


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