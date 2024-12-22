Зеленський визначив ключові завдання для дипломатів на 2025 рік

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників дипломатичної служби з професійним святом та наголосив на пріоритетах роботи на 2025 рік, повідомили в Офісі президента.
Основні завдання:
- Розвиток партнерств із США, країнами Європи, Китаєм, Індією, Японією та Кореєю.
- Активна співпраця з країнами Близького Сходу, Африки, Латинської Америки.
- Інтеграція до ЄС і НАТО, просування членства України в Альянсі.
- Забезпечення відповідальності Росії за агресію, запровадження санкцій та пошук її активів.
- Залучення інвесторів для відновлення України та розвитку виробництва зброї.
Зеленський також повідомив про нові призначення в посольствах та вручив дипломатам державні нагороди.