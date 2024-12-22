Політика

Зеленський визначив ключові завдання для дипломатів на 2025 рік
22 Грудня 2024 14:40
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Президент Володимир Зеленський зустрівся 22 грудня з українськими дипломатами, працівниками та працівницями дипломатичної служби, привітав їх із професійним святом та подякував за роботу заради інтересів України й наших людей / Фото ОПУ

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників дипломатичної служби з професійним святом та наголосив на пріоритетах роботи на 2025 рік, повідомили в Офісі президента.

Основні завдання:

  • Розвиток партнерств із США, країнами Європи, Китаєм, Індією, Японією та Кореєю.
  • Активна співпраця з країнами Близького Сходу, Африки, Латинської Америки.
  • Інтеграція до ЄС і НАТО, просування членства України в Альянсі.
  • Забезпечення відповідальності Росії за агресію, запровадження санкцій та пошук її активів.
  • Залучення інвесторів для відновлення України та розвитку виробництва зброї.

Зеленський також повідомив про нові призначення в посольствах та вручив дипломатам державні нагороди.


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