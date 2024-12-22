Зеленський визначив ключові завдання для дипломатів на 2025 рік

Президент України Володимир Зеленський привітав працівників дипломатичної служби з професійним святом та наголосив на пріоритетах роботи на 2025 рік, повідомили в Офісі президента.

Основні завдання:

Розвиток партнерств із США, країнами Європи, Китаєм, Індією, Японією та Кореєю.

Активна співпраця з країнами Близького Сходу, Африки, Латинської Америки.

Інтеграція до ЄС і НАТО, просування членства України в Альянсі.

Забезпечення відповідальності Росії за агресію, запровадження санкцій та пошук її активів.

Залучення інвесторів для відновлення України та розвитку виробництва зброї.

Зеленський також повідомив про нові призначення в посольствах та вручив дипломатам державні нагороди.