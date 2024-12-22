Укрзалізниця запускає п’ять флагманських поїздів: чи змінили ціни на квитки

В Україні презентували флагманські поїзди, що курсуватимуть на п’ятьох маршрутах. У нових вагонах покращено умови для пасажирів, проте в Укрзалізниці запевняють, що ціна на квитки не підвищилася.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Вартість квитків незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів”, – зазначили в компанії.

Що відомо про флагманські поїзди?

№15/16 Харків – Ясіня: поїзд “Лесь Курбас” названо на честь видатного європейського театрального діяча, що народився на Львівщині. Його театр “Березіль” став культурною візитівкою Харкова.

№17/18 Харків – Ужгород: у 2022 році поїзд отримав назву “Сковорода” на честь 300-річчя від дня народження українського філософа Григорія Сковороди.

№79/80 Дніпро – Львів: “Січеслав” названо на честь історичної варіації перейменування Катеринослава (нинішній Дніпро) у 1918 році.

№91/92 Київ – Львів: “Леополіс” – найбільш фірмовий поїзд, що складається повністю з нових вагонів, виготовлених під час війни.

№105/106 Київ – Одеса: “Чорноморець” – головний поїзд Одеського депо з історичною назвою.

Окрім фірмової назви та логотипа у флагманських поїздах покращено склад: нові або відновлені вагони купе та люкс із вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе та тривожною кнопкою.

Кожен флагманський поїзд має музичний супровід:

“Сковорода” – композиція “Паровоз” Євгена Хмари.

“Леополіс” – “Місто весни” у виконанні “Один в каное” та “Океан Ельзи”.

“Січеслав” – трек “Доброго вечора, ми з України” гурту PROBASS & HARDI.

“Лесь Курбас” – інструментальна версія “Черемшини”.

“Чорноморець” – мелодія “Край Чорного моря” Табачникова.