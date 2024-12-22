Суспільство

Укрзалізниця запускає п’ять флагманських поїздів: чи змінили ціни на квитки

22 Грудня 2024 14:57
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укрзалізниця
Купе у флагманському поїзді / Фото: Укрзалізниця

В Україні презентували флагманські поїзди, що курсуватимуть на п’ятьох маршрутах. У нових вагонах покращено умови для пасажирів, проте в Укрзалізниці запевняють, що ціна на квитки не підвищилася.  

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Вартість квитків незмінна й ідентична до вартості квитків аналогічних за класом вагонів”, – зазначили в компанії.

Що відомо про флагманські поїзди?

  • №15/16 Харків – Ясіня: поїзд “Лесь Курбас” названо на честь видатного європейського театрального діяча, що народився на Львівщині. Його театр “Березіль” став культурною візитівкою Харкова.
  • №17/18 Харків – Ужгород: у 2022 році поїзд отримав назву “Сковорода” на честь 300-річчя від дня народження українського філософа Григорія Сковороди.
  • №79/80 Дніпро – Львів: “Січеслав” названо на честь історичної варіації перейменування Катеринослава (нинішній Дніпро) у 1918 році.
  • №91/92 Київ – Львів: “Леополіс” – найбільш фірмовий поїзд, що складається повністю з нових вагонів, виготовлених під час війни.
  • №105/106 Київ – Одеса: “Чорноморець” – головний поїзд Одеського депо з історичною назвою.

Окрім фірмової назви та логотипа у флагманських поїздах покращено склад: нові або відновлені вагони купе та люкс із вакуумними туалетами, кондиціонерами, розетками, USB-зарядками, сповивальними столиками, сигналізацією на дверях купе та тривожною кнопкою.

Кожен флагманський поїзд має музичний супровід:

  • “Сковорода” – композиція “Паровоз” Євгена Хмари.
  • “Леополіс” – “Місто весни” у виконанні “Один в каное” та “Океан Ельзи”.
  • “Січеслав” – трек “Доброго вечора, ми з України” гурту PROBASS & HARDI.
  • “Лесь Курбас” – інструментальна версія “Черемшини”.
  • “Чорноморець” – мелодія “Край Чорного моря” Табачникова.
Укрзалізниця запускає п’ять флагманських поїздів / Фото: Укрзалізниця

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