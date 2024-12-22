У Римі після реставрації відкрився фонтан Треві

Відреставрований фонтан Треві був відкритий у неділю після більш ніж двох місяців очищення та реставрації, що є частиною підготовки Риму до римо-католицького Святого року 2025, передає Reuters.

Роботи, на які місто виділило 327 000 євро, тривали два місяці і включали видалення бруду, оксиду заліза і вапняного нальоту з пам’ятки 18 століття, однієї з найвідоміших туристичних визначних пам’яток Риму.

За цей час фонтан був осушений, але відвідувачі змогли побачити його з тимчасового пішохідного мосту.

Щоб уникнути повернення великих натовпів, які зазвичай заповнювали невелику площу, де знаходиться фонтан, мер Риму Роберто Гуалтьєрі заявив, що відвідувачам доведеться вишикуватися в чергу з 400 осіб у дозволений фонтаном час.

Туристам не доведеться поспішати, оскільки час на прогулянку від одного кінця фонтану до іншого не обмежений, але їм не дозволять сидіти на його кордоні. У майбутньому місто Рим може розглянути можливість запровадження квитка на відвідування пам’ятника, додав Гуалтьєрі.

Ватикан очікує, що до Святого року італійську столицю відвідають до 32 мільйонів туристів, що спричинить величезне навантаження на старовинну інфраструктуру Риму і додасть головного болю в управлінні потоком відвідувачів.

Фонтан, будівництво якого було завершено у 1762 році, є шедевром пізнього бароко, зі статуями тритонів, що керують колісницею бога Океануса, зробленою з черепашок, ілюструючи тему приборкання водних стихій.

За традицією, відвідувачі повинні були кинути монету у фонтан, щоб гарантувати своє повернення до Риму. Під час реставрації відвідувачі повинні були кидати монети в тимчасовий басейн.

Фонтан також запам’ятався однією з найвідоміших сцен у кіно, коли у фільмі Федеріко Фелліні «Солодке життя» Аніта Екберг занурюється у фонтан і кличе свого колегу по фільму Марчелло Мастроянні приєднатися до неї.