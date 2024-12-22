Суспільство

На Куп’янському напрямку українські воїни знищили бронетанкову групу ворога
22 Грудня 2024 12:04
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куп'янськ
Під час бою уся бронетехніка ворога була виведена з ладу повністю, без можливості відновлення / Скріншот відео

Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно відбили потужний штурм російських окупантів на Куп’янському напрямку. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Для атаки противник задіяв п’ять одиниць бронетехніки, серед яких два танки та три БМП із десантом. Ворожу групу своєчасно виявила аеророзвідка українських захисників.

На місці висадки піхоти окупантів пілоти бригади завдали точних ударів за допомогою дронів зі скидами. У результаті першими були знищені бойові машини піхоти, а згодом удару зазнали і танки ворога. Уся бронетехніка була виведена з ладу повністю, без можливості відновлення.

Особовий склад противника, залишившись без технічної підтримки, намагався сховатися у лісосмузі. Завдяки активній роботі дронів окупанти були ліквідовані.


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