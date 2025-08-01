Зеленський відповів на нові заяви Путіна та закликав до прямих переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів, якщо Росія дійсно прагне завершити війну та досягти тривалого миру.

Глава держави зазначив, що Київ підтримує ініціативи президента США Дональда Трампа, спрямовані на припинення війни, зупинення вбивств і встановлення гідного миру.

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“Ми чуємо заяви з Росії, і якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно й встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час”, – написав Зеленський.

Він наголосив, що в Києві чітко розуміють, хто приймає рішення в РФ і хто має поставити крапку у війні — це очевидно і для всього світу. Тому Україна закликає перейти від публічних заяв і технічних контактів до прямої розмови на рівні лідерів держав.

“Америка це пропонувала. Україна це підтримувала. Потрібна готовність Росії”, – додав Зеленський.

We see and support President Trump’s @POTUS efforts to end Russia’s war, to stop the killing, and to achieve a dignified and lasting peace. We are grateful to everyone around the world who supports peace efforts and helps us protect lives.



We have heard the statements coming out… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2025

Нагадаємо, 1 серпня Володимир Путін заявив про нібито готовність РФ до переговорів, проте на умовах, які Кремль вже озвучував раніше: виведення українських військ із 4 областей, нейтральний статус України, відмова від НАТО тощо.

Також він відповів на ультиматум Дональда Трампа заявивши, що “розчарування” виникають від “надмірних очікувань”.