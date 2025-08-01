Путін нарешті вичавив із себе “відповідь” на ультиматум Трампа

Президент РФ Володимир Путін підтвердив, що озвучені ним у червні 2024 року умови щодо припинення війни проти України залишаються незмінними.

Як повідомляють російські державні ЗМІ, під час пресконференції Путін знову повторив вимоги Кремля, зокрема:

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повне виведення українських військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

зобов’язання України не вступати до НАТО;

закріплення нейтрального, позаблокового та без’ядерного статусу.

Також Путін заявив, що “розчарування” виникають від “надмірних очікувань”. Його слова, очевидно, стали відповіддю на ультиматум президента США Дональда Трампа.

“Щоб розв’язати це питання мирним шляхом, потрібно не публічне обговорення, а спокійна робота в рамках переговорного процесу. Саме для цього ми запропонували створення робочих груп”, – заявив Путін.