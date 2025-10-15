Зеленський створив Одеську міську військову адміністрацію та призначив її начальником Сергія Лисака

Президент України Володимир Зеленський підписав низку указів, якими звільнив Сергія Лисака з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації та призначив його начальником новоствореної Одеської міської військової адміністрації.

Про це йдеться в оприлюднених 15 жовтня указах Президента України №787/2025, №788/2025, №789/2025 та розпорядженні №119/2025-рп, опублікованих на сайті глави держави.

Згідно з документами, Сергія Лисака звільнено з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації за власним бажанням. Тимчасове виконання обов’язків голови області покладено на Владислава Гайваненка.

Окремим указом президент створив Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області. Відповідні доручення щодо організації її роботи отримали Генеральний штаб Збройних Сил України та Одеська обласна державна адміністрація.

Розпорядженням №119/2025-рп Сергія Лисака призначено начальником Одеської міської військової адміністрації.

Напередодні Зеленський заявив, що “занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді“. За його словами, відповідні рішення можуть бути реалізовані у форматі військової адміністрації.

Також вчора комісія при Президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення українського громадянства меру Одеси Геннадію Труханову. Рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене Указом Президента України.

За інформацією СБУ станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресора.