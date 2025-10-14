Геннадій Труханов досі залишається громадянином Росії: СБУ оприлюднила документи

Комісія при Президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави меру Одеси Геннадію Труханову. Рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене Указом Президента України.

Про це повідомили в СБУ.

“Станом на зараз чинний міський голова Одеси Геннадій Труханов є громадянином Росії та має діючий закордонний паспорт країни-агресора. Копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

За даними СБУ, 15 грудня 2015 року, після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт РФ, виданий строком на 10 років і який наразі є чинним документом.

Як розповіли у Службі безпеки, що стосується внутрішнього паспорта РФ, то, за наявною інформацією, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та у підсумку суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта. Але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа “не влечет лишение гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законном основании”.

“Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином Росії. Він також має ідентифікаційний код, який відображається у базі даних “федеральної податкової служби РФ”, – зазначили в СБУ.