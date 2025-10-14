        Суспільство

        Зеленський анонсував створення військової адміністрації в Одесі

        Галина Шподарева
        14 Жовтня 2025 19:55
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента
        Володимир Зеленський / Фото: Офіс президента

        Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса заслуговує на більший рівень захисту. За його словами, відповідні рішення можуть бути реалізовані у форматі військової адміністрації.

        Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 14 жовтня.

        Як зазначив президент, була розмова щодо ситуації у прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Зеленський наголосив, що місто заслуговує на більший захист та підтримку.

        “Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені”, – сказав Зеленський.

        Президент пообіцяв призначити керівника військової адміністрації найближчим часом.

        За даними джерел Суспільного, міську військову адміністрацію в Одесі може очолити нинішній керівник Дніпровської ОВА Лисак.


