Зеленський анонсував створення військової адміністрації в Одесі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса заслуговує на більший рівень захисту. За його словами, відповідні рішення можуть бути реалізовані у форматі військової адміністрації.

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 14 жовтня.

Як зазначив президент, була розмова щодо ситуації у прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Зеленський наголосив, що місто заслуговує на більший захист та підтримку.

“Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені”, – сказав Зеленський.

Президент пообіцяв призначити керівника військової адміністрації найближчим часом.

За даними джерел Суспільного, міську військову адміністрацію в Одесі може очолити нинішній керівник Дніпровської ОВА Лисак.