Зеленський анонсував створення військової адміністрації в Одесі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса заслуговує на більший рівень захисту. За його словами, відповідні рішення можуть бути реалізовані у форматі військової адміністрації.
Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні 14 жовтня.
Як зазначив президент, була розмова щодо ситуації у прифронтових громадах та на півдні нашої держави, зокрема в Одесі. Зеленський наголосив, що місто заслуговує на більший захист та підтримку.
“Це можна зробити у форматі військової адміністрації – занадто багато безпекових питань в Одесі занадто довго залишалися без належної відповіді. Всі ефективні рішення будуть ухвалені”, – сказав Зеленський.
Президент пообіцяв призначити керівника військової адміністрації найближчим часом.
За даними джерел Суспільного, міську військову адміністрацію в Одесі може очолити нинішній керівник Дніпровської ОВА Лисак.