Зеленський: Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню, тиск спрацьовує

Президент України Володимир Зеленський вважає, що РФ більше налаштована на перемир’я з Україною після зустрічі Путіна та спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 6 серпня.

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Після того, як Віткофф відвідав Москву, Зеленський провів телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом. У переговорах брали участь і європейські лідери.

“Ми обговорили, що звучало в Москві. Схоже, Росія тепер більше налаштована на припинення вогню. Тиск на них спрацьовує. Але головне, щоб вони не обдурили в деталях ні нас, ні Сполучені Штати”, — зауважив Зеленський.

За словами президента, Україна запропонувала партнерам найближчим часом провести зустріч радників із безпекових питань для координації спільної позиції.

“Україна точно захистить свою незалежність, нам усім потрібен довгий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама й розпочала”, — додав Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні спецпосланець президента США Стів Віткофф зустрівся з російським диктатором Путіним. Як вважає Дональд Трамп, під час переговорів було досягнуто значного прогресу.