        Зеленський присвоїв нові звання вищим офіцерам

        Віктор Алєксєєв
        24 Серпня 2025 15:00
        Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності України, 24 серпня 2025, Київ / Фото Офіс президента
        Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності України, 24 серпня 2025, Київ / Фото Офіс президента

        Президент Володимир Зеленський надав військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову. Про це стало відомо з відповідного указу, який оприлюднили на сайті президента.

        “Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Гнатову Андрію Вікторовичу – начальнику Генерального штабу Збройних Сил України”, – йдеться в указі.

        16 березня Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України. З 27 лютого він був заступником начальника Генерального штабу.

        Окрім цього, Зеленський надав нові звання низці офіцерів вищого командного складу:

        • бригадного генерала заступнику командувача Десантно-штурмових військ полковнику Андрію Ткачуку
        • генерал-майора першому заступнику Голови Служби зовнішньої розвідки бригадному генералу Олегу Луговському
        • бригадного генерала командиру 16 армійського корпусу оперативного командування “Північ” Сухопутних військ полковнику Євгенію Курашу
        • бригадного генерала командиру 21 армійського корпусу оперативного командування “Північ” Сухопутних військ полковнику Валерію Курачу
        • генерал-майора заступнику командувача Повітряних сил бригадному генералу Сергію Голубцову
        • генерал-майора начальнику Східного регіонального управління Державної прикордонної служби бригадному генералу Олександру Птиці
        • бригадного генерала заступнику командувача Національної гвардії полковнику Олексію Осипенку
        • бригадного генерала першому заступнику начальника СБУ в Донецькій та Луганській областях полковнику Олегу Воєводіну
        • генерал-майора служби цивільного захисту начальнику Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області полковнику служби цивільного захисту Артему Астахову
        • генерала поліції третього рангу начальнику Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області полковнику поліції Олександру Ганжі.

        Зеленський також підписав укази про надання низки нагород, серед яких – звання Героя України.


