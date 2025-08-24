Зеленський присвоїв нові звання вищим офіцерам

Зеленський також підписав укази про надання низки нагород, серед яких – звання Героя України.

16 березня Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу Збройних Сил України. З 27 лютого він був заступником начальника Генерального штабу.

Президент Володимир Зеленський надав військове звання генерал-лейтенанта начальнику Генерального штабу Андрію Гнатову. Про це стало відомо з відповідного указу, який оприлюднили на сайті президента.