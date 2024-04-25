Політика

Зеленський провів Ставку: основне питання – захист

25 Квітня 2024 18:16
читать на русском →
війна, зеленський
Президент України Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. 

Як повідомив президент, головним питанням був захист.

“Була велика й детальна доповідь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації”, – повідомив Зеленський.

Також президент заслухав зведення з фронту: “основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним”.

Третє питання – це контракти з підприємствами ОПК. 

“Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період”, – підсумував президент.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
25 Квітня 2024 18:16

Зеленський провів Ставку: основне питання – захист
25 Квітня 2024 20:19

Протягом доби на фронті зафіксовано 93 бойових зіткнення, – Генштаб
25 Квітня 2024 19:32

Укрзалізниця сьогодні стала обʼєктом масових атак Росії
25 Квітня 2024 19:09

Польща та Литва допоможуть Україні повернути чоловіків призовного віку, – FT
25 Квітня 2024 18:49

Міністр агрополітики Сольський подав у відставку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Анна ГИН

Каждый ракетный удар объединяет нас
Максим ЖОРІН

Війна – справа молодих
Віталій ПОРТНИКОВ

Три дороги з війни
Олександр ТУРЧИНОВ

У цей день, 13 квітня 2014 року, я оголосив широкомасштабну Антитерористичну операцію
Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
усі думки