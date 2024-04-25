Зеленський провів Ставку: основне питання – захист

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомив президент, головним питанням був захист.

“Була велика й детальна доповідь Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації”, – повідомив Зеленський.

Також президент заслухав зведення з фронту: “основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним”.

Третє питання – це контракти з підприємствами ОПК.

“Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом. Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період”, – підсумував президент.