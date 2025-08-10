Зеленський провів переговори з лідерами Казахстану та Швеції

Президент України Володимир Зеленський повідомив про змістовні розмови з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, під час яких обговорювалися дипломатичні зусилля щодо завершення війни та зміцнення обороноздатності країни.

У розмові з Токаєвим Зеленський наголосив на важливості міжнародного права та неприпустимості спроб трактувати незалежні держави як «території» для поділу. Він підкреслив, що дипломатичні зусилля, включно з перемовинами з президентом США Дональдом Трампом та європейськими партнерами, спрямовані на досягнення чесного та тривалого миру. «Питання щодо України мають вирішуватись за участі України. Всі партнери це розуміють», — зазначив він.

Реклама

Реклама

Під час розмови з Крістерссоном президент подякував за оборонну допомогу у розмірі $4 млрд, надану Швецією у 2025 році. Сторони обговорили ситуацію на фронті, дипломатичний тиск на Росію та розвиток української військової авіації. Було домовлено провести взаємні візити найближчим часом і напрацювати спільні рішення щодо бойових платформ для повітряних сил України.