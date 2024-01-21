Зеленський: про мобілізацію 500 тисяч осіб поки що не йдеться

Президент України Володимир Зеленський наразі не бачить необхідності в мобілізації додаткових півмільйона солдатів. Про це він сказав в інтерв’ю британському каналу Channel 4.

“Я особисто поки що не бачу необхідності мобілізувати півмільйона людей […] Я сьогодні поки що не побачив достатньо зрозумілих деталей, щоб сказати, що потрібно мобілізувати півмільйона”, – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський повідомляв, що командування ЗСУ просить мобілізувати в армію близько п’ятисот тисяч осіб.

Про необхідність нової мобілізації говорив, наприклад, і глава військової розвідки України Кирило Буданов.

“Неможливо навіть подумати, що ми зможемо обійтися без мобілізації. Брак [військовослужбовців] відчутний”, – сказав він в інтерв’ю газеті Fnancial Times.

25 грудня минулого року уряд України передав до парламенту законопроект про мобілізацію. Документ викликав суперечки в політичних колах і суспільстві, і зараз перебуває в доопрацюванні.