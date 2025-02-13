Політика

Зеленський пояснив причину запровадження санкцій проти Порошенка
13 Лютого 2025 15:23
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Народний депутат, експрезидент України Петро Порошенко / Фото: УНІАН
Народний депутат, експрезидент України Петро Порошенко / Фото: УНІАН

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому РНБО запровадила санкції проти експрезидента Петра Порошенка. За його словами, рішення пов’язане з виведенням мільярдів гривень під час війни.

Про це він розповів під час відвідування Хмельницької АЕС, передає “Суспільне”.

“Я здивований, що фінмоніторинг раніше цього не показував. Але зараз СБУ та фінансовий моніторинг демонструють мільярди. І ці люди, Медведчук та Порошенко, – партнери в цьому кейсі. Однак звинувачення – це справа суду. Санкції ж лише обмежують використання коштів, отриманих незаконним шляхом”, – заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що має дані про можливе відмивання коштів через благодійні фонди допомоги ЗСУ. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.

Зеленський додав, що санкції можуть бути зняті, якщо виведені кошти повернуть у бюджет – їх направлять на потреби армії.

Президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО від 12 лютого про введення санкцій проти бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника “Приватбанку” Геннадія Боголюбова, 5-го президента України, нардепа “Європейської солідарності” Петра Порошенка та ексдепутата від забороненої ОПЗЖ обвинуваченого у держзраді Віктора Медведчука.


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