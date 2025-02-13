Політика

РНБО запровадила санкції проти Порошенка: хто ще у списку
13 Лютого 2025 11:19
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Петро Порошенко / Скриншот із відео
Петро Порошенко / Скриншот із відео

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про нові санкції. У списку Петро Порошенко, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та Віктор Медведчук.

Указ №81/2025 опубліковано на сайті Офісу Президента України.

Санкції передбачають зокрема:

  • позбавлення державних нагород та відзнак;
  • блокування активів – заборона користування та розпорядження;
  • повне припинення торгівельних операцій;
  • повне припинення транзиту, польотів і перевезень.

Санкції стосуються Петра Порошенка, бізнесмена Ігоря Коломойського, мільярдера Костянтина Жеваго, колишнього співвласника “ПриватБанку” Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука.

Офіційних коментарів щодо причин запровадження санкцій немає, однак усі зазначені особи вже фігурували в гучних скандалах і розслідуваннях. Зокрема, Ігоря Коломойського підозрюють у відмиванні коштів, а Віктора Медведчука позбавили громадянства та передали Росії в межах масштабного обміну полоненими.

Нагадаємо, напередодні Петро Порошенко прокоментував рішення РНБО та назвав його антиконституційним та політично мотивованим.

“Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого Президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями”, – сказав Порошенко.


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РНБО запровадила санкції проти Порошенка: хто ще у списку
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