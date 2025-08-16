Зеленський після розмови з Трампом узгодив позиції з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережі, що після розмови з президентом США Дональдом Трампом додатково скоординував позиції з європейськими лідерами.

За словами Зеленського, ключові вимоги України очевидні – досягнення реального і тривалого миру, а не чергової паузи між російськими вторгненнями. Він наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення бойових дій, звільнення всіх українських військовополонених, цивільних заручників та викрадених Росією дітей.

Реклама

Реклама

Глава держави підкреслив, що тиск на Росію має зберігатися, поки триває агресія та окупація. У розмові з Трампом він заявив про потребу посилення санкцій у випадку зриву тристоронньої зустрічі або ухилення Москви від чесного завершення війни.

Зеленський також зазначив, що питання безпеки України повинні гарантуватися надійно і довгостроково – за участі як Європи, так і США. При цьому жодне питання, зокрема територіальне, не може вирішуватися без України.

Президент подякував партнерам за підтримку та відзначив заяву європейських лідерів, яка, за його словами, зміцнює позицію України.