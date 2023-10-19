Суспільство

Зеленський оглянув будівництво містечка в Київській області для постраждалих від війни

19 Жовтня 2023 13:55
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Президент України Володимир Зеленський під час поїздки Київською областю ознайомився з перебігом будівництва житла для людей, які постраждали від російського вторгнення в селі Тарасівка.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, глава держави відвідав “Містечко Хансена”, яке будує компанія Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine with love.

Глава держави разом із засновником Wasatch Group Деллом Лой Хансеном і директоркою To Ukraine with love Світланою Міллер оглянули кілька квартир і один із готових будинків.

Зеленський високо оцінив проєкт і подякував благодійнику за підтримку. Житло в містечку надаватимуть тимчасово на безоплатній основі внутрішньо переміщеним українцям, які втратили свої оселі внаслідок повномасштабного російського вторгнення, членам сімей загиблих захисників, інвалідам війни, постраждалим від війни тощо.


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