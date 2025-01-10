Політика

Зеленський оцінив санкції Японії проти РФ як значний удар по російському ВПК
10 Січня 2025 19:13
читать на русском →
Володимир Зеленський / Фото: Reuters
Володимир Зеленський / Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський подякував Японії за рішучі дії на підтримку України. Йдеться про нові санкції, які Японія запровадила проти РФ 10 січня. Зеленський назвав це сильним ударом по російському військово-промисловому комплексу.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі X.

Український президент привітав рішення Японії запровадити нові санкції проти Росії, зокрема заморожування активів 33 юридичних та 12 фізичних осіб, заборону експорту для 53 юридичних осіб та обмеження на 335 видів товарів.

“Це значний удар по російському військово-промисловому комплексу, що обмежує доступ до критично важливої мікроелектроніки і створює додаткові перешкоди для виробництва ракет і безпілотників”, – написав Зеленський.

Український лідер зазначив, що такі заходи допомагають зміцнити оборону України від агресії та захистити життя українців.

“Ми глибоко вдячні Японії за рішучі дії на підтримку України”, – підсумував Зеленський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
10 Січня 2025 16:14

Допомагали Росії обходити санкції: СБУ затримала посадовців українського холдингу
10 Січня 2025 22:33

У Києві неповнолітні перекривали рух та вмикали російські пісні біля меморіалу загиблим воїнам
10 Січня 2025 21:00

Услід за Японією та США: Велика Британія оголосила нові санкції проти нафтових гігантів РФ
10 Січня 2025 20:31

“Наша мрія – отримати гарантії та цього року закінчити війну”: Зеленський про мир в Україні
10 Січня 2025 19:54

Сирський показав серію влучних ударів по російських окупантах
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
Олександр АРОНЕЦЬ

Друзі Саші Януковича залякують блогерів?
Юрій САПРОНОВ

Волонтери України — це опора для військових і сила духу народу!
усі думки