Зеленський оцінив санкції Японії проти РФ як значний удар по російському ВПК

Президент України Володимир Зеленський подякував Японії за рішучі дії на підтримку України. Йдеться про нові санкції, які Японія запровадила проти РФ 10 січня. Зеленський назвав це сильним ударом по російському військово-промисловому комплексу.

Про це Володимир Зеленський написав у соцмережі X.

Український президент привітав рішення Японії запровадити нові санкції проти Росії, зокрема заморожування активів 33 юридичних та 12 фізичних осіб, заборону експорту для 53 юридичних осіб та обмеження на 335 видів товарів.

“Це значний удар по російському військово-промисловому комплексу, що обмежує доступ до критично важливої мікроелектроніки і створює додаткові перешкоди для виробництва ракет і безпілотників”, – написав Зеленський.

Український лідер зазначив, що такі заходи допомагають зміцнити оборону України від агресії та захистити життя українців.

“Ми глибоко вдячні Японії за рішучі дії на підтримку України”, – підсумував Зеленський.