Зеленський: на переговорах у Франції обговорять питання ЗАЕС і території

Українська переговорна команда проводить у Франції чергову сесію перемовин із представниками президента США. Серед ключових тем — Запорізька атомна станція та територіальні питання.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, він уже заслухав першу доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо роботи української переговорної команди у Франції. За його словами, відбудеться чергова сесія перемовин із представниками президента Сполучених Штатів, яка стане вже третьою за останні два дні.

Зеленський зазначив, що під час зустрічей планують обговорити найскладніші питання з базової рамки щодо завершення війни, зокрема питання Запорізької атомної станції та територій. Окремо він доручив команді порушити тему можливих форматів зустрічей на лідерському рівні між Україною, іншими європейськими державами та Сполученими Штатами.

Президент наголосив, що Україна не уникає складних питань і не буде перешкодою для досягнення миру, однак мир має бути гідним. За його словами, результат залежить від готовності партнерів забезпечити реальну готовність Росії припинити війну.

За підсумками дня Зеленський очікує детальну доповідь від переговорної команди. Україну на зустрічах представляють Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Кирило Буданов, Сергій Кислиця, Давид Арахамія та Олександр Бевз.