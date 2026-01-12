Зеленський доручив фіналізувати документ про гарантії безпеки для України від США

Президент України Володимир Зеленський повідомив у соцмережах, що заслухав детальну доповідь переговорної групи щодо спілкування з американською стороною. За його словами, сторони обговорили графік роботи на найближчі два тижні, зокрема майбутні зустрічі, підготовку документів та можливе їх підписання.

Глава держави доручив фіналізувати та передати на розгляд на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Зеленський наголосив, що йдеться про документ історичного рівня, і саме такого рівня текст, за його словами, вже досягає.

Також обговорювалися документи щодо відбудови та економічного розвитку України. Президент доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепремʼєр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід і експертизу всіх економічних аспектів майбутніх двосторонніх угод між Україною та США, а також тристоронніх домовленостей у форматі Україна – Європа – Америка. Окремо були визначені параметри механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від партнерів.

Зеленський зазначив, що українська сторона усвідомлює наявність контактів США з Росією щодо базової політичної рамки завершення війни. За його словами, Україна сформулювала власне бачення і очікує чіткого зворотного сигналу від Росії щодо готовності завершити війну на реальних умовах. У разі відсутності такої готовності, наголосив президент, тиск на агресора має посилюватися.

Президент також заявив про необхідність розширення практик тиску, зокрема щодо танкерів тіньового флоту та фінансових схем обходу санкцій, і застосування аналогічних підходів до Росії. За його словами, якщо Москва обере шлях війни, відповіддю світу має стати максимальне обмеження російських експортних доходів.

Наприкінці Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України та зусилля із захисту життя, наголосивши на важливості збереження дипломатичного треку.