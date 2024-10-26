Політика

Зеленський анонсував тиждень “дуже активної роботи з партнерами”
26 Жовтня 2024 20:55
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Володимир Зеленський на командному пункті ССО на Харківському напрямку поблизу Вовчанська / Фото Офіс президента

Наступного тижня відбуватиметься активна робота із партнерами України заради підтримки воїнів на фронті та примусу Росії до завершення війни.

Про це говорив президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні в суботу, 26 жовтня.

“Ми готуємо важливі сигнали підтримки”, – заявив він.

За словами Зеленського, відсутність більш сильних рішень партнерів на підтримку України спонукає Путіна вкладатися в терор.

“Світ може зупинити розгортання війни. Абстракцій та слів для цього замало – конкретні кроки потрібні”, – зазначив він.

Президент наголосив, що необхідні для цього кроки були озвучені партнерам України в Плані перемоги.

“Те, що не дозволить винуватцям війни стати ще більш агресивними. Ми очікуємо необхідного більшого тиску на Росію. Ми очікуємо більшої підтримки для України. Це буде справедливо. І час, який спливає, поки рішень немає, – це, на жаль, постійні російські удари, постійні втрати наших життів”, – сказав Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що кожна доба війни засвідчує, що в Москві налаштовані на продовження агресії.

“Більше нічого вони там не хочуть. Саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво і саме за рахунок обходу санкцій. Саме тому беруть у спільники все більше Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде у Європі фактично воювати проти Північної Кореї”, – зазначив український лідер.


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