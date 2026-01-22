Зеленський анонсував тристоронні переговори України, США та Росії в ОАЕ

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення тристоронньої зустрічі за участі представників України, США та Росії в Об’єднаних Арабських Еміратах. Переговори заплановані на 23–24 січня й триватимуть два дні.

Про підготовку переговорів Володимир Зеленський повідомив 22 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За його словами, американська команда вирушає до Москви після завершення зустрічей у Давосі, а далі має відбутися координація з українською стороною.

Президент зазначив, що йдеться про першу тристоронню зустріч у такому форматі, яка проходитиме в Об’єднаних Арабських Еміратах і триватиме 23 та 24 січня.

Згодом Зеленський уточнив склад української делегації. Україну на переговорах представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія та начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов.