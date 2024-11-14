Зеленський анонсував презентацію 10 пунктів внутрішнього Плану на наступний тиждень

Президент Володимир Зеленський оголосив, що розроблюваний внутрішній план стійкості України складатиметься з 10 пунктів, і його представлять наступного тижня.

Про це повідомляється у вечірньому зверненні Зеленського.

“Загалом 10 пунктів, які будуть представлені наступного тижня. Разом з громадянським суспільством, усіма, хто готовий додати раціональні ідеї, і бізнесом ми створимо базовий, доктринальний документ для України, для нашої стійкості. З чіткими додатками та покроковим планом”.

Президент підкреслив, що документ стосуватиметься того, як використовувати внутрішні ресурси задля перемоги України та права на це слово – “перемога”.

“Кожен українець і українка. Мільйони людей, які прагнуть справедливого завершення війни та працюють і воюють для цього”, – додав Зеленський.

Він також зазначив, що у четвер було опрацьовано пункт щодо безпеки в країні, який передбачає створення безпечного простору в кожній області та громаді. Міністерство внутрішніх справ і Служба безпеки України вже мають хороші напрацювання для реалізації.

Крім того, президент повідомив, що підготовлено пункти щодо енергетики та виробництва зброї, зокрема співпраці з партнерами.

Було також опрацьовано пункт, який стосується культурного суверенітету, спадщини, сучасної культури, культурної дипломатії та виробництва українського контенту. “Для цього необхідне реальне об’єднання культурної спільноти України, що є частиною нашої сили та елементом зв’язку з глобальним світом”, – зазначив Зеленський.