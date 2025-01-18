Політика

Зеленський анонсував нові санкційні рішення
18 Січня 2025 20:04
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У Шевченківському районі Києва завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після російського обстрілу / Фото ДСНС
У Шевченківському районі Києва завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи після російського обстрілу / Фото ДСНС

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив про наслідки ракетних ударів, які сьогодні завдали російські війська по Києву, Запоріжжю та Харківщині.

За словами президента, протягом дня рятувальники завершили розбір завалів у Києві, де постраждали цивільні об’єкти. У Запоріжжі продовжуються пошуки людини під завалами, а на Харківщині тривають рятувальні роботи після чергового удару.

«На жаль, були забрані життя цими ракетами. І в Києві, і в Запоріжжі є загиблі. Мої співчуття всім рідним та близьким», – зазначив Зеленський.

Президент висловив вдячність лікарям, рятувальникам, комунальним службам та поліцейським, які працюють на місцях трагедій, а також підкреслив важливість посилення систем протиповітряної оборони.

За інформацією глави держави, ворог використовував балістичні ракети. Тому Україна продовжує працювати над отриманням сучасних систем ППО та збільшенням далекобійних можливостей для ЗСУ.

«Щоночі можна побачити, як війна повертається додому – цілком справедливо, завдяки нашим дронам і ракетам – на російські військові об’єкти», – наголосив Зеленський, подякувавши українським воїнам за забезпечення далекобійності.

Президент також відзначив ефективну роботу правоохоронців, які протидіють зрадникам та схемам, що шкодять Україні. Він запевнив, що кожен, хто діє проти держави, отримає відповідь.

Крім того, Зеленський анонсував нові санкційні рішення РНБО. «Завтра буде указ», – додав він.


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