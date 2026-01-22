Збирали дані про наслідки удару “Орешніком”: на Закарпатті викрили зрадників

На Закарпатті правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють у зборі розвідувальної інформації для Росії. Серед завдань фігурантів був збір даних про стратегічні об’єкти та місце влучання ракети «Орешнік» на Львівщині, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури викрито та затримано двох осіб, які на замовлення кураторів з РФ збирали інформацію про об’єкти військової та критичної інфраструктури України.

За даними слідства, підозрювані цілеспрямовано шукали, фотографували та фіксували аеропорти, залізничні переїзди та інші стратегічно важливі об’єкти, передаючи зібрані дані через один із месенджерів. Зокрема, вони мали зібрати інформацію щодо місця влучання балістичної ракети «Орешнік» на території Львівської області.

22-річного підозрюваного затримали у Львові безпосередньо під час фотографування об’єктів на території місцевого аеропорту. За інформацією правоохоронців, він діяв за чіткими інструкціями кураторів та здійснював спостереження у різних областях західного регіону. Його 63-річного спільника, який, за даними слідства, займався вербуванням, затримали в Мукачеві.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, чорнові записи та інші докази співпраці з ворогом. Також перевіряється оперативна інформація щодо можливої причетності фігурантів до окремих епізодів, зокрема нещодавніх обстрілів Львова.

Обом чоловікам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, прокуратура наполягатиме на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи.