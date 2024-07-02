Спорт

Збірна Нідерландів обіграла Румунію і вийшла в чвертьфінал Євро-2024
2 Липня 2024 21:11
читать на русском →
Євро-2024
Збірна Нідерландів з футболу / Фото: REUTERS

Збірна Нідерландів вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 після розгромної перемоги над Румунією на старті плей-оф з рахунком 3:0.

Нідерланди вперше з 2008 року гратимуть у чвертьфіналі Євро. Відтоді збірна вилітала в груповому раунді (2012), 1/8 фіналу (2021) та одного разу не долала кваліфікацію (2016).

У 1/4 фіналу Нідерланди 6 липня у Берліні зіграють з переможцем пари Австрія – Туреччина, які розпочнуть свою гру сьогодні о 22:00.  

У інших чвертьфіналах зустрінуться Іспанія – Німеччина, Португалія – Франція та Англія – Швейцарія.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
2 Липня 2024 21:44

У команді Трампа розповіли про його плани щодо НАТО та України, – Politico
2 Липня 2024 21:52

На саміті НАТО на Україну чекають “хороші новини” щодо ППО, – Reuters
2 Липня 2024 18:09

США невдовзі анонсують пакет воєнної допомоги Україні на понад $2,3 млрд, – Остін
2 Липня 2024 17:52

Лінія активного фронту збільшилась, – Сирський
2 Липня 2024 15:52

Нідерланди офіційно дозволили експорт 24 винищувачів F-16 в Україну
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
Юрій БІРЮКОВ

Скрепы — наше всё
Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
усі думки