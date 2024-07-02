Збірна Нідерландів обіграла Румунію і вийшла в чвертьфінал Євро-2024

Збірна Нідерландів вийшла до чвертьфіналу Євро-2024 після розгромної перемоги над Румунією на старті плей-оф з рахунком 3:0.

Нідерланди вперше з 2008 року гратимуть у чвертьфіналі Євро. Відтоді збірна вилітала в груповому раунді (2012), 1/8 фіналу (2021) та одного разу не долала кваліфікацію (2016).

У 1/4 фіналу Нідерланди 6 липня у Берліні зіграють з переможцем пари Австрія – Туреччина, які розпочнуть свою гру сьогодні о 22:00.

У інших чвертьфіналах зустрінуться Іспанія – Німеччина, Португалія – Франція та Англія – Швейцарія.