Іспанія – чемпіон Європи з футболу

Футболісти збірної Іспанії з рахунком 2:1 здолали команду Англії у фіналі чемпіонату Європи-2021.

Гра відбулася в Берліні.

Усі голи було забито в другому таймі. На 47-й хвилині Іспанія повела в рахунку завдяки голу Ніко Вільямса. Англійці зрівняли рахунок на 73-й хвилині, відзначився Коул Палмер. Однак на 86-й хвилині іспанцеві Мікелю Оярсаблю вдалося забити переможний гол.

Збірна Іспанії стала чотириразовим переможцем Чемпіонатів Європи.

Іспанія – єдина збірна, яка набрала на груповому етапі дев’ять очок із дев’яти можливих. Вона здолала Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). В 1/8 фіналу іспанці розібралися з Грузією (4:1), у чвертьфіналі взяли гору над Німеччиною (2:1), у додатковий час, у півфіналі обіграли Францію.

Тепер Іспанія – найтитулованіший учасник Євро, тріумфатором змагання вона ставала чотири рази.