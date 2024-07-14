Спорт

Іспанія – чемпіон Європи з футболу
15 Липня 2024 00:06
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Євро-2024
Автори переможних голів - Ніко Вільямс (ліворуч) та Мікель Оярсабаль / Фото УЄФА

Футболісти збірної Іспанії з рахунком 2:1 здолали команду Англії у фіналі чемпіонату Європи-2021.

Гра відбулася в Берліні.

Усі голи було забито в другому таймі. На 47-й хвилині Іспанія повела в рахунку завдяки голу Ніко Вільямса. Англійці зрівняли рахунок на 73-й хвилині, відзначився Коул Палмер. Однак на 86-й хвилині іспанцеві Мікелю Оярсаблю вдалося забити переможний гол.

Збірна Іспанії стала чотириразовим переможцем Чемпіонатів Європи.

Іспанія – єдина збірна, яка набрала на груповому етапі дев’ять очок із дев’яти можливих. Вона здолала Хорватію (3:0), Італію (1:0) та Албанію (1:0). В 1/8 фіналу іспанці розібралися з Грузією (4:1), у чвертьфіналі взяли гору над Німеччиною (2:1), у додатковий час, у півфіналі обіграли Францію.

Тепер Іспанія – найтитулованіший учасник Євро, тріумфатором змагання вона ставала чотири рази.


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