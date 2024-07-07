На Євро-2024 визначилася друга пара півфіналістів

Футболісти збірної Нідерландів у суботу з рахунком 2:1 перемогли національну команду Туреччини у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Гра пройшла в Берліні.

На 35-й хвилині Самет Акайдин вивів збірну Туреччини вперед.

На 70-й хвилині Стефан де Врей зрівняв рахунок, а на 76-й повела в рахунку вже команда Нідерландів: тут зафіксовано автогол турецького гравця Мерта Мюльдюра.

В 1/2 фіналу Нідерланди зіграють з Англією. Ця гра відбудеться 10 липня. Добою раніше відбудеться зустріч між іншими півфіналістами – збірними Іспанії та Франції.