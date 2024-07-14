Три питання перед фіналом Євро-2024

Після місяця, проведеного в Німеччині, все звелося до одного матчу в Берліні, де Іспанія та Англія сьогодні змагатимуться за звання чемпіонів Європи.

Напередодні поєдинку YahooSports звертає увагу на три найголовніші питання.

Невже Іспанія може програти?

У той час як збірна Англії здебільшого поводилася в Німеччині непереконливо (хоча в міру розвитку турніру її результати поліпшувалися), із суперниками по недільному матчу все інакше.

Іспанія цього літа була найяскравішою командою на чемпіонаті – Ламін Ямаль, Ніко Вільямс, Дані Ольмо, Родрі і Фабіан Руїс сяяли впродовж усього турніру.

На даний момент вони виграли всі свої шість матчів, що є найбільшою кількістю перемог, здобутих будь-якою країною за весь час проведення Євро і з моменту появи формату групового етапу. Тільки Франція 1984 року змогла перемогти в цьому змаганні з ідеальним результатом.

Французька збірна також є рекордсменом за кількістю голів, забитих на одному чемпіонаті Європи – 14 (загалом у п’яти матчах), а “Ла Роха” перед недільним стартом набрала 13.

Вони також виграли два останні фінали (в період з 2008 по 2012 рік) і прагнуть стати першою країною, яка виграла чотири фінали Чемпіонату світу і Чемпіонату Європи, а також першою країною, яка виграла чотири титули чемпіонів Європи.

З урахуванням їхньої форми, вони будуть заслуженими чемпіонами. Чи позначиться на них тиск або вони зможуть довести справу до кінця?

Кого Саутгейт вибере на позицію лівого захисника?

Найбільший головний біль, з яким зіткнеться менеджер збірної Англії на “Олімпіаштадіоні”, полягатиме в тому, що робити із ситуацією на позиції лівого захисника.

Пропустивши перші чотири матчі турніру, Люк Шоу вийшов з лави запасних у грі проти Швейцарії, а в півфіналі проти Нідерландів він і Кіран Тріпп’є зіграли по одному тайму.

Гравець “Манчестер Юнайтед”, який три роки тому забив в останньому європейському фіналі за свою країну, повернувся до форми, але чи буде йому довірено вийти в старті вперше за п’ять місяців?

Гарета Саутґейта турбує і той факт, що гравцеві, якого він обере, доведеться зіткнутися з іспанським вундеркіндом Ламіном Ямалом, якому за день до фіналу виповниться 17 років.

По суті, він стане наймолодшим гравцем, який коли-небудь грав у фіналі чемпіонату світу або чемпіонату Європи, перевершивши рекорд Пеле, причому з різницею в 249 днів.

Правоногий Тріпп’є може бути обраний для боротьби з ним, з огляду на його схильність до зміщення в центр поля, де барселонський диво-хлопчик завдає великої шкоди, прориваючись з флангу, що Франція і відчула на собі в півфіналі.

Чи повинен він обрати гравця “Ньюкасла”, який досі служив йому вірою і правдою?

Чи вирішить усе одна битва в півзахисті?

Після цілого сезону, протягом якого “Манчестер Сіті” та “Арсенал” вели захопливу боротьбу один з одним у перегонах за титул чемпіона Прем’єр-ліги, це суперництво перейшло на чемпіонат Європи.

Воно розгортається в центрі півзахисту, де протистояння Родрі та Деклана Райса може стати вирішальним у питанні про те, чи повернеться трофей до Мадриду, чи вперше вирушить до Лондона.

В останньому європейському фіналі нездатність збірної Англії взяти під контроль “моторний відсік” дорого обійшлася: вони дозволили Італії надто багато володіти м’ячем і намагалися нав’язати себе як на полі, так і за його межами, але в підсумку зазнали поразки.

Того вечора гра настільки вибила Райса з колії, що його вилучили з поля за 15 хвилин до кінця основного часу, і тепер він думатиме про спокуту.

Колишній опорник “Вест Гема” досі демонстрував вражаючі результати на турнірі, здійснивши більше дотиків (300) і виконавши більше передач (236) під тиском, ніж будь-який інший гравець на ЄВРО-2024, але Родрі та команда – це зовсім інший звір.

Під час вирішальних матчів за Саутґейта володіння м’ячем стало проблемою, і, мабуть, сьогодні немає нікого кращого за іспанську зірку, хто міг би зберегти його та дозволити своїй стороні диктувати ситуацію.

Хто з героїв півзахисту вийде на перше місце?