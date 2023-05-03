Кримінал

Затримано зрадника, який “зливав” розвіддані про оборону Києва

3 Травня 2023 15:08
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Служба безпеки викрила ще одного поплічника агресора у результаті спецоперації у Києві та Донецькій області.

Зловмисником виявився мешканець столиці, який на початку повномасштабного вторгнення збирав для ворога інформацію про місця базування Сил оборони у місті.

Для цього об’їжджав вулиці та вивчав обстановку поблизу українських військових об’єктів.

Отримані відомості надсилав через підконтрольний російській спецслужбі чат-бот у месенджері Телеграм.

Згодом, намагаючись уникнути відповідальності, фігурант мобілізувався до лав одного з підрозділів ЗСУ, який задіяний на Авдіївському напрямку.

Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, поетапно задокументували злочинну діяльність і затримали його в одному з фронтових міст регіону.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон з доказами передачі агресору закритих відомостей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.


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