Кримінал

Затримано корегувальника ракетних ударів по Харкову

30 Січня 2023 09:50
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Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів у Харкові. Зловмисник збирав інформацію про місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території міста.

Як повідомили в СБУ, отримані відомості він переправляв російським окупантам у вигляді електронних координат та відміток на карті через месенджер “Телеграм”.

Розвідувальна інформація потрібна була загарбникам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по Харкову.

“Співробітники СБУ затримали російського агента поблизу міського об’єкта критичної інфраструктури на спробі чергового збору закритих даних для агресора.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився безробітний місцевий житель, якого представник рф залучив до протиправної діяльності у листопаді минулого року.

Для виконання завдань ворога агент обходив територію міста і приховано спостерігав за підрозділами українських захисників, а також фіксував їхні локації.

Під час слідчих дій у зловмисника виявлено смартфон із доказами листування з агресором”, – йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.


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