Залужний з Каволі обмінялися думками щодо обстановки на фронті

Відбулася телефонна розмова з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі та Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

“Обмінялися оцінками стратегічної обстановки… Обговорили наші потреби в озброєнні та техніці”, – повідомив Залужний в Telegram.

“Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій в найближчі місяці”, – додав він.